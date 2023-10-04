Известно, что зенитные установки планируют доставить в Украину до конца этого года.

Германия передаст Украине дополнительные средства ПВО для защиты черноморских и дунайских портов, через которые экспортируется зерно. В частности, страна планирует отправить систему ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что также Германия передаст Украине более 12 зенитных установок Gepard. Эти средства должны будут обеспечить защиту грузов, которые идут вдоль южного побережья Украины в направлении Румынии.

Известно, что зенитные установки планируют доставить в Украину до конца этого года. В то же время систему ПВО IRIS-T смогут передать после изготовления.

Видео дня

Немецкий депутат, член комитета по обороне нижней палаты парламента Маркус Фабер также подтверди передачу Украине дополнительной системы IRIS-T и зенитных самоходных установок Gepard, а также боеприпасов к ним.

"Украина будет использовать эти системы, например, для лучшей защиты своих зерновых портов", – отметил он.

Помощь Украине от Германии

С начала полномасштабной войны России против Украины Германия передала нашей стране танки, системы ПВО, боеприпасы и другое оборудование.

2 октября страна объявила о новой партии военной помощи Украине. В нее вошли, в частности, радиостанции для танков Leopard, вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автомобили для охраны границы и другая помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: