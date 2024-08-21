Оккупанты утверждают, что она невосприимчива к действию средств РЭБ.

Украинское наступление в Курской области увенчалось успехом благодаря блиц-атаке РЭБ, которая ослепила российские разведывательные дроны. Россия отвечает невосприимчивыми к ним беспилотниками.

Как пишет Forbes, это первый случай применения такого оружия на поле боя, а также своеобразное предупреждение для большинства стран, которые в вопросе защиты от дроновых атак террористов в значительной степени полагаются на глушение.

Обычно FPV-дроны нуждаются в радиосвязи с оператором, поэтому на линии фронта можно увидеть множество глушилок, которые выбивают радиошум на выбранных частотах. Эффективные средства создают "безопасный пузырь" в районе 50-100 метров, поэтому БПЛА постоянно меняют рабочие частоты, а сами глушилки обновляются.

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"Вот почему нужна блиц-атака, подобная Курской, с длительным периодом подготовки для обнаружения всех используемых частот и достаточной концентрацией помех, чтобы заблокировать все в данной местности и на некоторое время остановить все дроны", - объясняют журналисты.

Радиосвязь требует прямой видимости, а во время финальной атаки дроны пикируют довольно низко, поэтому в последнюю секунду в видеосигнале возникают помехи, которые ухудшают обзор в критический момент.

"Одно из решений проблемы помех/связи - терминальное наведение с использованием искусственного интеллекта: оператор фиксирует цель на определенном расстоянии, а беспилотник преследует ее, даже если связь теряется. Эти системы уже внедряются в небольшом количестве с обеих сторон. Другой подход - проводное наведение: беспилотник наматывает оптоволоконный кабель на ходу, подобно ракетам с проводным наведением, как TOW", - говорится в статье.

Украина зафиксировала российский прототип оптоволоконного беспилотника еще в марте, а уже недавно российские Telegram-каналы показали кадры применения в Курской области дронов "Князь Вандал Новгородский". Утверждается, что они невосприимчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы.

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