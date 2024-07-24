Эксперты предположили, как истребители F-16 будут выполнять боевые задачи на фронте.

Во время того, как Украина ожидает истребители F-16, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о важной детали относительно их будущего использования. В интервью The Guardian он отметил, что эти самолеты должны держаться от линии фронта на расстоянии 40 км и более, ведь армия РФ может их сбить.

По его словам, в любом случае истребители позволят Воздушным Силам ВСУ эффективно уничтожать российские крылатые ракеты и поражать наземные цели.

В то же время в Defense Express отметили, что если слова Сирского не целенаправленные на дезинформацию, то такое уточнение является очень важным, ведь раскрывает, что F-16 действительно смогут быть в украинском небе и почему не следует рассчитывать на что-то большее.

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"В частности не приближаться на расстояние 40 км - это очень существенное ограничение на возможности F-16 для задачи отогнать российские самолеты с так называемыми КАБами - планирующими бомбами с комплектами УМПК. Потому что для их сброса по целям на переднем краю и на глубине до 10 км от нуля российские самолеты приближаются где-то на расстояние 40-50 км", - объясняют аналитики.

По словам экспертов, в случае воздушного боя между, к примеру, украинским F-16 и российским Су-34 будет 80-90 км. Поэтому сейчас ключевым вопросом по этому поводу является вооружение, с которым прибудут современные истребители.

"Отметим, что по имеющейся информации все европейские F-16, которые прошли обновление MLU получили радар AN/APG-66 (V) 2A с инструментальной дальностью 150 км (по другим источникам дальность обнаружения цели типа истребитель 110 км). Именно поэтому вопрос в ракетах. Если речь идет о новейшей AIM-120C8 с дальностью до 160 км, то это об очень реалистичном сценарии под названием "отогнать российскую авиацию". Потому что ориентировочный показатель так называемой No escape zone (когда вражеский самолет уже не может убежать от ракеты) для AIM-120C8 где-то ориентировочно и равен ориентировочно 80 км", - отметили в Defense Express.

В свою очередь аналитики подчеркнули, если речь будет идти об AIM-120C5, то их дальность составит 105 км, а No escape zone будет значительно меньше - ориентировочно 50 км. Поэтому возможностей с этой версией ракеты осуществить точный удар будет меньше. Однако если к истребителям придут старые версии AIM-120A/B, то их общая дальность действия составит 50 км.

"То есть на первое место выходит не просто наличие F-16 в Воздушных силах и не просто ракет AIM-120, а конкретных версий этой ракеты. Но отметим, что параметр No escape zone очень дискуссионный и официальных данных по нему нет. Более того, он динамический и еще и зависит от взаимного размещения самолетов в пространстве, включая курс и высоту", - добавили эксперты.

В Defense Express отметили, несмотря на то, что украинские истребители не будут приближаться к переднему краю на расстояние в 40 км, это не означает, что они не смогут выполнять одну из миссий. Также стоит учитывать тот факт, что противник на эти 40 км отступает при использовании своей тактической авиации.

"Также стоит напомнить, что еще в октябре 2023 года в США очень четко расписали, как Украина будет применять F-16. Еще тогда было отмечено, что на первом этапе, когда самолетов будет мало, а реального опыта их применения будет мало, их будет правильно применить только для задач противовоздушной обороны. Лишь постепенно их необходимо будет привлекать к использованию того западного авиационного вооружения, которое уже есть в распоряжении Украины - противорадиолокационных AGM-88 HARM и высокоточных планирующих бомб. И только потом - речь может пойти о попытке отогнать российскую авиацию, которая забрасывает украинские позиции так называемыми КАБами", - подытожили эксперты.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что одним из ключевых компонентов воздушного щита Украины станут самолеты F-16.

"Союзники Украины обязались поставить первую партию этим летом. Однако я должен подчеркнуть, что этого недостаточно. Россияне хвастаются тем, что используют тритонные управляемые бомбы против Украины. Их бомбардировщики базируются на аэродромах в приграничных районах России. Чтобы нейтрализовать эту угрозу, нам по-прежнему нужны возможности большой дальности", - подчеркнул он.

В свою очередь генерал ВВС Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе рассказал, когда украинские пилоты на F-16 получат преимущество в воздухе.

"Я думаю, что самое важное здесь то, что это начало ознакомления Украины с западным оборудованием, западной тактикой, западной доктриной и западным мышлением", - отметил Хекер.

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