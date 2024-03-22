Первоочередным и основным заданием для F-16 в Украине должна стать охота за носителями ФАБов.

F-16 в Украине должны будут в первую очередь охотиться за российскими носителями планирующих авиабомб, и это может привести к большим потерям самолетов разу после введения их в бой.

Как пишет Forbes, украинские истребители МиГ-29 и Су-27 могут обнаруживать воздушные цели на расстоянии около 50 или 60 миль и поражать их на расстоянии примерно половины этого расстояния. Это означает, что им нужно пересечь линию фронта, чтобы вступить в бой с российскими самолетами, вооруженными КАБ, - чего украинские пилоты обычно не делают, поскольку им не хватает систем РЭБ и летая вблизи российских позиций, они чрезвычайно уязвимы для российской ПВО.

В то же время, отмечает Forbes, 50 или 60 самолетов Lockheed Martin F-16 могут дать украинскому командованию новые возможности.

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"Оснащенные системой самозащиты AN/ALQ-213, которая объединяет датчики, капсульные постановщики помех и средства противодействия для защиты самолета от ракет, F-16 могут безопасно летать ближе к линии фронта или даже над ней. Обнаружив цели на расстоянии до 70 миль с помощью своих радаров AN/APG-66(V)2, пилоты F-16 могли запускать ракеты AIM-120 с расстояния 57 миль — достаточно далеко, чтобы поразить российские бомбардировщики, не углубляясь вглубь территории России", - пишет издание.

Кроме того, одним из главных преимуществ F-16 является AIM-120 - ракета типа "выстрелил и забыл" с собственным крошечным радаром, благодаря которому пилот может уйти сразу после выстрела.

"Никто не утверждает, что F-16, стреляющий AIM-120, является супероружием или неуязвимым для вражеских ракет. Как только Украина введет их в бой в ближайшие недели или месяцы, то потеряет F-16 и их пилотов — потенциально многих из них. Большой вопрос в том, что Киев выиграет от этой жертвы", - подчеркивают в Forbes.

Если украинское командование действительно осознает опасность, которую российские КАБ представляют для украинских позиций на земле, они должны агрессивно развернуть F-16 и нацелиться на российские самолеты Sukhoi, считают в Forbes. Хотя, отмечают эксперты, проблема, создаваемая широким использованием КАБ, скорее всего, сохранится и решится только за счет дополнительных закупок и развертывания систем противовоздушной обороны "Патриот" и F-16, оснащенных современными системами противовоздушной обороны "воздух-воздух".

F-16 для Украины

В 2023 году для помощи Украине была создана коалиция воздушного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды. В ее рамках нашей стране предоставляется помощь для создания военно-воздушных сил, состоящих из современных истребителей.

В середине февраля текущего года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что истребители F-16 в Украине можно будет увидеть в июне. По мнению председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, такие самолеты могут изменить ход войны украинцев против россиян.

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