Иногда эти истребители называли "электроджетами", поделился эксперт.

Легкий многоцелевой истребитель версии F-16 совершил первый полет 50 лет назад, но этот борт по-прежнему выглядит как самолет будущего.

Ведущий и авиажурналист Джефф Болтон, который дважды летал на двухместной версии этого самолета, сказал, что "F-16 - почти идеальный швейцарский армейский нож". Мнение журналиста опубликовано в материале "BBC News Украина". "...конструкторы сделали... несколько революционных изменений в кабине F-16. Они лишились одной из главных особенностей истребителей времен Первой мировой войны - ручки управления между ногами пилота", - отмечается в статье.

Журналисты добавили, что этот истребитель был первым бортом, который применял электродистанционное управление (fly-by-wire) - то есть сигналы от штурвала или ручки управления передаются не механически, а с помощью компьютера и электроприводов. Теперь эта технология применена в большинстве авиалайнеров.

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"Из-за этого F-16 иногда называли "электроджетами", и я думаю, что поначалу эта технология могла некоторым не нравиться, поскольку она исключала пилота из уравнения"... теперь мы воспринимаем полеты fly-by-wire как должное. Вы видите эту технологию повсюду - и в маленьком дроне, и в авиалайнерах", - сказал специалист по военной авиации Королевского аэронавигационного общества Великобритании Тим Робинсон.

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Это легкий одномоторный многоцелевой истребитель, разработанный General Dynamics для ВВС США. Борт совершил первый полет 20 января 1974 года, а на вооружение его приняли 17 августа 1978-го.

По сведениям журналистов, с 2015 года он является самым многочисленным военным самолетом в мире - сейчас активно используют еще более 2 000 тысяч таких истребителей. Эти истребители считаются одними из лучших в своей категории.

Стоит отметить, что ряд государств Запада пообещали предоставить F-16 Украине. Украинские пилоты уже учатся летать на этих самолетах. Помощница главы Минобороны Штатов по вопросам международной безопасности Селеста Волландер рассчитывает на то, что украинское государство уже в текущем году сможет обеспечить способность эксплуатировать эти борта.

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