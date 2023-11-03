Юсов отметил, что массового использования этих дронов на фронте еще не было, но они все равно являются "дополнительным фактором риска".

Недавно в России появились новые беспилотники - "Изделие-53", которое якобы является новой версией "Ланцета" и может самонаводиться на цель, и "Изделие-54 " - так называемый "Италмас" или "газонокосилки". Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов в интервью "РБК-Украина" рассказал, что о них известно украинской разведке и какую опасность они представляют.

В частности, он отметил, что массового использования этих беспилотников на фронте пока не было, поэтому информация об их характеристиках пока уточняется.

"Что касается их способностей по автоматической корректировке, наведению и распознаванию цели - это дискуссионный вопрос. Надо дополнительно устанавливать эту информацию", - отметил Юсов.

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По его словам, есть часть информации из российских СМИ, но на нее нельзя опираться.

"Тем не менее, мы констатируем, что видоизмененные, усовершенствованные "Ланцеты" агрессором применяются. И это всегда дополнительный фактор риска", - подчеркнул представитель ГУР.

Россия начала производить новые дроны для войны в Украине

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия для дроновых атак по Украине использует не только иранские беспилотники Shahed-136/131, но и более дешевые аналоги собственного производства.

По словам экспертов, дроны "неопределенного типа", которые россияне изготавливают из фанеры и двигателей с AliExpress, могут представлять реальную проблему для украинской системы ПВО.

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