Военный отметил, что в зависимости от тактических задач на поле боя, оптоволоконные дроны можно применять как ударные.

Оптоволоконные дроны - одна из номенклатур, которая дает возможность иметь тактическое преимущество на поле боя над противником. Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире "Украинского радио".

"Преимущественно сейчас речь идет о FPV-дронах-камикадзе. Что значит на оптоволокне? Сигнал управления самим дроном влево, вправо, вверх, вниз, передача видеосигнала во время полета передается не путем передачи на определенном диапазоне частот сигнала через воздух, который можно задушить за счет применения средств радиоэлектронной борьбы, а именно за счет оптоволоконного кабеля, который разматывается во время полета самого дрона. Средства радиоэлектронной борьбы противника для таких дронов, для противодействия таким дронам неэффективны", - сказал он.

По его словам, что если говорить о разведке, то в основном это ударные средства.

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"Но поскольку дрон управляется за счет разматывания с него оптоволоконного кабеля и передачи по нему сигнала, мы можем работать в неблагоприятном радиогоризонте... Мы можем при должной подготовке пилотов работать в посадках, лесопосадках, тех местах, для которых залет обычного дрона невозможен", - пояснил военный.

Федоренко рассказал, что в зависимости от тех тактических задач, которые стоят на поле боя, оптоволоконные дроны можно применять как ударные:

"И преимущественно они так применяется, и в случае необходимости задач по дороге в труднодоступных местах его можно применить и как разведывательный с легким боеприпасом, чтобы при обнаружении вражеского пехотинца или вражеской огневой группы, которая нацелена на уничтожение этих дронов, мы могли сработать и, как минимум, их ранить и вывести из строя на длительное время".

Он считает, что каждый удар по законным военным целям на территории РФ является критически важным.

"У противника ряд производственных предприятий разнесен. Это влияет напрямую на концентрацию в моменте обеспечения российско-оккупационных войск. На позицию, на которую противник мог получить 25-30 дронов на оптоволокне на один световой день, после нанесения огневого поражения по предприятию, которое отвечало за изготовление, упаковку, обустройство FPV-дронов-камикадзе, сейчас норма обеспечения противника снизилась, что напрямую влияет на возможности и интенсивность ведения боевых действий", - пояснил защитник.

Война в Украине - использовании дронов

По словам главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, оптоволоконная система управления дронами не является чем-то принципиально новым в оружейных технологиях: подобные решения применяются уже много десятилетий.

Буданов считает, что в этом нет ничего плохого, если применяется старое решение, которое "нормально работает".

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