В современном мире экономика любой страны должна быть связана с другими странами-производителями, отметил Грабский.

Россия уже длительное время находится под санкциями, что влияет на ее экономику и способность производить оружие. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Россия как страна находится под тотальными санкциями в течение десятилетия, что серьезно влияет на ее возможность показывать устойчивость экономики. Экономика 21 века не может быть изолирована. Экономика 21 века любой страны должна быть связана с другими странами-производителями. Именно поэтому Россия может достичь потолка своего производства и по многим показателям она уже достигла", – говорит Грабский в эфире "Киев24".

Однако, по словам эксперта, РФ не может существенно нарастить производство.

Видео дня

"Как мы говорили полгода назад, что Россия способна делать 140-160 ракет ежемесячно, это отражается в статистике по запуску этих ракет, которую мы видим на сегодняшний день. Больше она не может сделать", – констатировал он.

Производство оружия в РФ – другие новости

Российский концерн "Калашников" и научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" создали новый дрон-камикадзе "КУБ-2-Э". Новую разработку представили в двух версиях. Утверждается, что дрон малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной военной техники. Второй образец имеет более широкий спектр применения.

Между тем издание Business Insider пишет, что Россия испытывает "катастрофические" трудности с ракетой "Сармат". Авторы говорят, что из-за этого страна-агрессор зависит от старых слабых ракет, пока другие крупные государства модернизируют ядерные силы.

Вас также могут заинтересовать новости: