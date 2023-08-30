Армия, которая хвасталась вооружением типа "аналогов нет", познает глубину поражения Силами обороны юга Украины.

Силы обороны Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сил обороны юга.

"Армия, восхвалявшаяся вооружением типа "аналогов нет", познает глубину поражения Силами обороны юга Украины. Отныне у них нет не только аналогов, но и по некоторым позициям даже оригиналов", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что украинские военные уничтожили радиолокационную станцию и наведение ракет в ЗРК "Бук-М3". Силы обороны поделились соответствующим видео уничтожения российской техники.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки наша авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" российских захватчиков.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала войны Российская Федерация уже потеряла около 261 840 солдат.

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