Современные танки понадобятся украинским военным для весеннего наступления.

Танки зарубежного производства, в частности, ожидаемый британский Challenger 2, помогут Украине во время предполагаемого весеннего наступления, заявил вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл.

Как Белл отметил в эфире Sky News, если Украина хочет победить в войне, развязанной Россией, ей "нужно будет перейти к наступлению". Если Украина все же начнет весеннее наступление – понадобятся танки.

"Много говорили о весеннем наступлении, если это сработает – они отчаянно будут нуждаться в танках. У них много танков, но все они – танки бывшего Советского Союза, которые относительно уязвимы, особенно в случае, если они собираются атаковать Россию", – отметил Белл.

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Военный также акцентировал, что немецкие танки могли бы подойти. Он считает, что решение Великобритании предоставить свои танки должно побудить Германию тоже пойти на это. Однако, отмечает Белл, обучение военных работе с этой тяжелой техникой займет немало времени.

"Если они хотят начать это весеннее наступление, им нужно двигаться с этим развертыванием", – добавил он.

Танки Challenger 2 для Украины

В субботу, 14 января, британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого глава правительства Великобритании обозначил стремление его страны усилить поддержку Украины, в частности путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

По информации СМИ, британский премьер-министр согласился немедленно предоставить Украине четыре боевых танка Challenger 2, и еще восемь – в ближайшее время.

Накануне стало известно, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки танков для Украины. Позже в британском правительстве журналистам подтвердили планы передать именно Challenger 2. В случае их передачи Великобритания станет первой западной страной, которая предоставила Украине современные тяжелые боевые танки.

Challenger 2 - что это за танк

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Он состоит на вооружении британской армии с 1994 года.

Это хорошо бронированный танк, башня и корпус которого защищены броней второго поколения Chobham, также известной как Dorchester, детали которой засекречены.

Он оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой и способен двигаться со скоростью 59 км/ч на дороге и 40 км/ч по бездорожью.

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