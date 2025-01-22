Эти беспилотники могут работать вне зоны досягаемости ряда средств ПВО врага.

Подразделения Сил обороны приняли на вооружение беспилотный авиационный комплекс Poseidon отечественного производства.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Минобороны, летательные аппараты комплекса имеют электродвигатели и современную навигационную систему.

Также отмечается, что Poseidon выполняет задачи при температуре от -20 °С до +45 °С и во время сильного ветра. А заряда его аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.

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"Рабочая высота этих беспилотников вне зоны досягаемости многих огневых средств противовоздушной обороны противника", - рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Оружие для ВСУ

В 2024 году Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 1 тыс. 300 образцов вооружения и военной техники, почти 75% из них - отечественного производства.

В частности, больше всего новинок среди беспилотных авиационных комплексов - кодифицирован 251 образец. Также речь идет о 169 образцах боеприпасов; 153 образцах средств радиоэлектронной борьбы и разведки; 108 образцах инженерных средств; 97 средствах связи и 57 наземных ракетных комплексах.

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