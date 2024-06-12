Super Etendard - это та ситуация, когда речь идет о самолете, который точно уже отлетал свое, отмечают эксперты.

Аргентина планирует усилить Украину сразу пятью штурмовиками Super Etendard. Эксперты Defense Express рассказали, что известно об этих самолетах и проанализировали, действительно ли Украине они нужны.

Super Etendard - что о нем известно

Как отмечают эксперты, речь идет о палубном самолете от Dassault, который классифицируется или как истребитель-бомбардировщик, или как штурмовик. Он был создан в начале 70-х годов. Все Super Etendard в Аргентине были выведены из эксплуатации в 2023 году.

"Super Etendard - классический представитель авиации скорее 60-х годов, с бесфорсажным двигателем Snecma Atar 9K-50 на 49 кН, который обеспечивал трансзвуковую скорость до 1205 км/ч. Машина имеет размах крыла 9,6 метра, а максимальный вес составляет 12 000 кг (вес пустого 6 500 кг), максимальная полезная нагрузка на 6 узлах подвески - 2 100 кг", - рассказывают в Defense Express.

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Как отмечают эксперты, специализацией самолета было, в первую очередь, уничтожение кораблей противника. Super Etendard был оснащен РЛС Agave, который мог обнаруживать воздушные цели на дальности только до 30 км, но надводные, типа фрегат, на дальности 100 км.

Agave была напрямую завязана в прицельный комплекс противокорабельной ракеты Exocet. И именно эта ракета и была главным вооружение этого самолета. Кроме нее он мог нести только блоки с неуправляемыми реактивными снарядами, бомбы, ракеты "воздух-земля" с дальностью до 12 км AS-30, а среди средств против воздушных целей только ракеты малой дальности с ИК ГСН Matra Magic и две 30-мм автоматические пушки.

Самолеты Super Etendard в Аргентине

Как рассказывают в Defense Express, Франция в 1979 году согласилась продать Аргентине 14 Super Etendard и 28 ракет Exocet к ним за 160 млн долларов.

Во время Фолклендской войны Аргентина с помощью Super Etendard поразила эсминец HMS Sheffield, при этом устойчивый захват цели бортовой РЛС состоялся лишь в 46 км, а также британское торговое судно Atlantic Conveyor.

В 2015 году Франция предлагала Аргентине выкупить до 54 самолетов, но в результате в 2018 году страны сошлись на пяти самолетах за 12 млн евро.

Из-за значительных задержек с оплатой они были переданы только в 2019 году, но проблемой стало использование на самолетах британских комплектующих. В частности пиропатронов для катапульты Martin Baker, в результате чего самолеты не были введены в эксплуатацию.

Очевидно именно об этих Super Etendard Modernise в количестве пяти единиц речь и идет, отмечают эксперты, добавляя, что модернизированные самолеты получили новую РЛС Anemone, которая получила дальность обнаружения морских целей до 200 км, комплекс РЭБ, обновленную систему навигации и оптико-прицельную станцию для использования высокоточного вооружения Damocles.

"На фоне всего этого можно задать довольно прагматичный вопрос, а стоят ли пять Super Etendard, которые объективно давно отлетали свое и главная роль которых - борьба с кораблями, добавление еще одного типа самолетов в Воздушных силах Украины. С имеющейся проблемой в количестве летчиков и техников, а также логичным желанием не создавать зоопарк машин", - заключают эксперты.

Поэтому в контексте передачи Украине многофункциональных истребителей Mirage, а также ситуации, когда даже Gripen попросили отложить из-за концентрации на F-16, даже абсолютно фантастический вариант, когда Super Etendard превращают в машину 4+ поколения, выглядит не очень эффективным, отмечают в Defence Express.

Аргентина передаст Украине самолеты - что известно

Издание Infobae.сообщило, что Аргентина ведет активные переговоры с Францией о передаче Украине пяти самолетов Super Etendard. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино уже обсуждала этот вопрос с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Впоследствии передачу самолетов планируют обсудить еще более детально.

Сейчас истребители хранят на военно-воздушной базе в Пуэрто-Бельграно. Для нормальной эксплуатации им необходимы пиропатроны, которые позволят пилотам катапультироваться в случае необходимости. Из-за эмбарго, которое ввели британцы в результате Фолклендской войны, Аргентина не имеет доступа к ним.

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