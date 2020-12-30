Комплексы "Нептун" оснащены крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км.

Министерство обороны Украины заключило контракт с государственным Киевским конструкторским бюро "Луч" о поставках в армию в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав "Укроборонпрома", и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун". Это произойдет в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

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Новое оружие - одна из ключевых высокотехнологичных платформ концерна, которая имеет большие перспективы, особенно в настоящее время в "Нептунах" нуждаются ВСУ.

Согласно контракту, в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-зарядные машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

Что известно о комплексах "Нептун"

"Нептуны" оснащены крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией "Мотор Сич".

Головку самонаведения для ракеты, которая имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" совместно с государственной компанией "Артем", которая входит в состав "Укроборонпрома".

В августе текущего года министр обороны Андрей Таран подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса "Нептун" на вооружение Вооруженных сил Украины.

Дивизионы, на вооружении которых будет находиться комплекс, будут размещены в южных областях Украины, имеющих выход к побережью Черного и Азовского морей.

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Автор: Константин Гончаров