По его словам, ответ Украине скоро все увидят.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что очередная попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение.

Он выступил с обращением после попытки России атаковать наше государство баллистическими ракетами сегодня днем, говорится в Telegram-канале ГУР.

"Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить ― это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу", ― заявил руководитель украинской военной разведки.

Буданов подчеркнул, что россияне очень скоро пожалеют об этой атаке. Ответ от Украины "скоро все увидят".

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, - вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят", ― подытожил глава ГУР.

Ракетная атака 29 мая

Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сообщили, что ночью россияне запустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и около 35 ударных беспилотников. Украинская ПВО уничтожила 37 крылатых ракет Х-101 / Х-555, 29 дронов типа "Шахед" и один разведывательный дрон.

Уже днем страна-агрессор вновь атаковала Украину-на этот раз целью стала Киевская область. Враг запустил 11 ракет типа "Искандер-М" (баллистика) и "Искандер-К" (крылатая ракета). Все вражеские ракеты ликвидировали защитники Украины.

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