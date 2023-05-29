Первую ракету боец сбил еще 9 мая, а вторую – сегодня.

Во время ночного обстрела Киева 20-летний боец Национальной гвардии Украины сбил российскую крылатую ракету из советского ПЗРК "Игла-1". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Сегодня ночью враг использовал несколько десятков крылатых ракет и дронов-камикадзе, стремясь прорвать украинскую ПВО и нанести удар по столице. Однако украинские зенитчики отработали на "отлично", поразив все воздушные цели.

"Одну из ракет сбил гвардеец с псевдонимом "Покемон" – солдат зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Буревий", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в ходе российского обстрела 9 мая "Покемон" уже уничтожил одну российскую ракету недалеко от Киева. Сегодня он повторил свое достижение, использовав ровно то же оружие, что и в первый раз – старенький советский ПЗРК "Игла-1".

"На этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем в первый раз. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенная жизнь", – рассказал боец.

Обстрел Киева 29 мая

Сегодня ночью российские войска устроили массированный обстрел Украины. Причем большинство дронов и ракет были направлены против Киева. Позднее военные отчитались, что было сбито четыре десятка ракет и 30 беспилотников.

Днем агрессор решил предпринять вторую попытку и выпустил 11 ракет по украинской столице. В этот раз применяли ракеты баллистического типа, которые сбивать сложнее всего – вероятно, "Искандер". И снова все цели сбила украинская ПВО.

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