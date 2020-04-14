WB Electronics предлагает свои дроны для слежки за гражданами в "карантинных" зонах

Базовый беспилотник FlyEye можно перевозить в рюкзаке.

Польская компания WB Electronics представила свой мини-беспилотный летательный аппарат FlyEye 3.0 для помощи польскому правительству по отслеживанию граждан, находящихся в самоизоляции.

Об этом сообщает Janes.

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Дроны планируют направить в наиболее зараженные районы страны. Идею предложили во время экстренного совещания польских чиновников в конце марта.

Кроме того, компания также готова предоставить свой современный мини-беспилотник FlyEye MED для доставки медикаментов, количество которых будет зависеть от типа установленной электрооптической системы.

Базовый беспилотник FlyEye можно перевозить в рюкзаке. Воздушное транспортное средство способно к автоматическому взлету с любого доступного места, даже в ограниченном пространстве, в частности с крыш в густонаселенных районов. Модульная система также предназначена для автономного наблюдения и ретрансляции связи.

Как сообщал УНИАН, украинский дрон-камикадзе «Гром» прошел испытания систем управления и алгоритмов обнаружения целей.