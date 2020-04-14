Украинский дрон-камикадзе "Гром" прошел следующий этап испытания (видео)

Такие дроны могут в течение определенного времени находиться в воздухе, выискивать цель и самостоятельно ее уничтожать.

Украинский дрон-камикадзе «Гром» прошел испытания систем управления и алгоритмов обнаружения целей.

Об этом сообщает Defense Express.

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Украинский "Гром" имеет боевую часть весом в 3,5 кг, общий взлетный вес в 10 кг, может разгоняться до 120 км/ч и находиться в воздухе 60 минут.

Оптическая станция с мощной камерой позволяет обнаруживать даже малоразмерные цели с высоты более 1200 м.

Особенностью разработки является использование мощного мультилета, который одновременно выполняет две задачи - подъем "Грома" на рабочую высоту барражирование и ретрансляция сигнала управления и телеметрии. Это позволяет увеличить время пребывания дрона в воздухе и расширить дальность стабильной передачи данных, даже в условиях активного противодействия вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

"Гром" является новым видом оружия - барражирующим боеприпасом и сочетает в себе концепции беспилотного летательного аппарата и высокоточного оружия.

Такие дроны могут в течение определенного времени находиться в воздухе, выискивать цель и самостоятельно ее уничтожать.

Как сообщал УНИАН, бронированный автомобиль «Козак-2М1», который разработан и серийно производится киевской компанией Чао «Научно-производственное объединение «Практика», принят на вооружение Вооруженных сил Украины.