Иран планирует построить 6000-тонный эсминец
12:21, 07 апреля 2020Оружие
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Размеры корабля позволяют ему патрулировать большие расстояния сроком от 2 месяцев.
Размеры судна дают Ирану стратегический потенциал / Defapress.ir
Иран планирует построить эсминец весом более 6 тысяч тонн.
Об этом сообщил председатель Организации морской промышленности Минобороны и вооруженных сил Ирана (MODAFL) Амир Растегари, пишет Janes.
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По его словам, судно уже спроектировано. Размеры корабля позволяют ему патрулировать большие расстояния сроком от 2 месяцев, «что дает Ирану стратегический потенциал».
Как сообщал УНИАН, американский концерн Boeing совместно с австрийской компанией Schiebel испытали беспилотный самолет S-100 Camcopter для доставки боеприпасов армии США.
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