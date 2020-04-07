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Иран планирует построить 6000-тонный эсминец

12:21, 07 апреля 2020
Оружие
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Размеры судна дают Ирану стратегический потенциал / Defapress.ir

Об этом сообщил председатель Организации морской промышленности Минобороны и вооруженных сил Ирана (MODAFL) Амир Растегари, пишет Janes.

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По его словам, судно уже спроектировано. Размеры корабля позволяют ему патрулировать большие расстояния сроком от 2 месяцев, «что дает Ирану стратегический потенциал».

Как сообщал УНИАН, американский концерн Boeing совместно с австрийской компанией Schiebel испытали беспилотный самолет S-100 Camcopter для доставки боеприпасов армии США.

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