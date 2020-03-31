В США оружейные магазины могут работать во время пандемии – их признали критически важными

Министерство внутренней безопасности США включило поставщиков оружия в список «критически важной инфраструктуры».

Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи в понедельник объявил, что оружейные магазины признаны предприятиями критической важности и могут продолжать работу в условиях пандемии.

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Как сообщает Politico, Мерфи таким образом изменил свою позицию относительно продавцов оружия. Ранее их магазины были закрыты из-за эпидемии.

По его словам, оружейный ритейл и несколько прочих видов бизнеса будут добавлены в список критически важных, что позволит им оставаться открытыми в условиях карантина.

Изменение связано с тем, что Федеральное министерство внутренней безопасности США включило поставщиков оружия в список «критически важной инфраструктуры».

Отмечается, что в последние дни по меншей мере три организации по защите прав на оружие подали судебные иски с требованием открыть оружейные магазины в штате Нью-Джерси. Несколько сенаторов-республиканцев также призвали губернатора принять такое решение.

Мерфи, который поддерживает более строгие законы о контроле над оружием, дал понять, что не хотел делать этого.

В конце марта сообщалось, что граждане США начали массово вооружаться на фоне глобальной вспышки коронавируса в мире - статистика продаж огнестрельного оружия в некоторых штатах соревнуется с уровнем Черной пятницы.

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