США предупредили Сербию о санкциях в случае покупки вооружений у России

США неоднократно высказывали озабоченность приобретением Сербией российских вооружений.

США призывают Сербию отказаться от приобретения российских вооружений под угрозой санкций.

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Об этом заявил представитель Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского ЗРПК «Панцирь-С1», передает ТАСС. По словам представителя Госдепа, чье имя не называется, США неоднократно высказывали озабоченность приобретением Сербией российских вооружений.

«Мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению санкций в рамках закона CAATSA», - сказал он.

Ранее Минобороны Сербии проинформировало, что поставка «Панцирей» началась. Источники сообщают, что контракт предполагает поставку Сербии шести комплексов «Панцирь-С». В ноябре прошлого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна усилит свою ПВО при помощи ЗРПК «Панцирь-С», речь шла о покупке одного комплекса.