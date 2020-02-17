ПТРК Javelin, комплексы "Зоопарк", самолет Су-27: в Минобороны рассказали о заключенных в прошлом году контрактах на поставку оружия

Также продолжается работа по организации производства боеприпасов и строительства цехов специального назначения.

В Министерстве обороны Украины отчитались о заключенных в 2019 году контрактах на поставку оружия и военной техники в войска, в частности ПТРК Javelin, «Корсар», «Стугна» и ракет к ним, станции артиллерийской разведки «Зоопарк», модернизированного самолета Су-27 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабинета министров отчете, в котором каждое министерство сообщило, что успело сделать по каждому пункту из плана действий правительства в 2019 году.

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«Заключены контракты на поставку: 10 ПТРК Javelin и ракет к ним; по 100 ПТРК «Корсар», «Стугна» и ракет к ним; 2 станций артиллерийской разведки «Зоопарк»; 50 бронированных автомобилей «Казак-2»; 37 БМП-1; модернизированного самолета Су-27; 10 станций РЭБ и радиотехнической разведки (3 единицы Р-330 УМ из состава комплекса «Мандат» и 5 единиц станций «Нота», 2 единицы станций «Диаграмма»)», - говорится в отчете.

Также отмечается, что продолжается работа по организации производства боеприпасов и строительства цехов специального назначения (строятся 3 цеха).