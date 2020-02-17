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Американские солдаты получат тактические очки дополненной реальности

09:57, 17 февраля 2020
Оружие
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Американские солдаты получат футуристические электронные очки / Courtney Bacon/Army

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Как сообщает ArmyTimes, на этой неделе ВС опубликовали предварительный бюджет на 2021 фискальный год, в котором заложены средства на закупку более чем 40 тысяч визуальных комплексов IVAS (Integrated Visual Augmentation Systems). Проект бюджета, однако, должен получить одобрение Конгресса.

Данная система позволяет бойцу подключаться к армейской сети и получать информацию о тактической ситуации, а также обмениваться ею с ближайшими подразделениями. 

Больше того, комплекс улучшает обзор бойца и помогает в прицеливании, позволяет видеть сквозь дым и пыль, оптимизирован под дневные и ночные  условия. Среди прочих функций - возможность навигации и работы с картами. 

На закупку IVAS в новом году армия запрашивает 906 миллионов долларов. 

Ранее украинские инженеры изобрели армейский шлем с функцией дополненной реальности.

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