Американские солдаты получат тактические очки дополненной реальности

Система позволит бойцу получать информацию прямо на поле боя, будет помогать в прицеливании и улучшать обзор сквозь дым.

Вооруженные силы США намерены массово закупить для бойцов многофункциональные защитные тактические очки дополненной реальности.

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Как сообщает ArmyTimes, на этой неделе ВС опубликовали предварительный бюджет на 2021 фискальный год, в котором заложены средства на закупку более чем 40 тысяч визуальных комплексов IVAS (Integrated Visual Augmentation Systems). Проект бюджета, однако, должен получить одобрение Конгресса.

Данная система позволяет бойцу подключаться к армейской сети и получать информацию о тактической ситуации, а также обмениваться ею с ближайшими подразделениями.

Больше того, комплекс улучшает обзор бойца и помогает в прицеливании, позволяет видеть сквозь дым и пыль, оптимизирован под дневные и ночные условия. Среди прочих функций - возможность навигации и работы с картами.

На закупку IVAS в новом году армия запрашивает 906 миллионов долларов.

Ранее украинские инженеры изобрели армейский шлем с функцией дополненной реальности.