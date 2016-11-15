Украинские инженеры изобрели армейский шлем с функцией дополненной реальности (видео)
21:26, 15 ноября 2016Наука и IT
3944 0
Армейский шлем с функцией дополненной реальности, который сможет транслировать всю необходимую информацию танкистам на экраны, встроенные в очки.
Украинские инженеры изобрели армейский шлем с функцией дополненной реальности /
Разработка уже заинтересовала украинских генералов, потому что аналогов еще не имеет ни одна армия мира.
В Минобороны дали "зеленый свет" украинским разработчикам и позволили сотрудничать со всеми танковыми заводами в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter