Украинские инженеры изобрели армейский шлем с функцией дополненной реальности (видео)

21:26, 15 ноября 2016
Наука и IT
3944 0

Армейский шлем с функцией дополненной реальности, который сможет транслировать всю необходимую информацию танкистам на экраны, встроенные в очки.

Украинские инженеры изобрели армейский шлем с функцией дополненной реальности /

Разработка уже заинтересовала украинских генералов, потому что аналогов еще не имеет ни одна армия мира.

В Минобороны дали "зеленый свет" украинским разработчикам и позволили сотрудничать со всеми танковыми заводами в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter