Вице-президент Еврокомиссии заявила, что на месте Путина вернула бы Крым Украине

Такой ответ Вера Юрова дала на вопрос, что бы она делала, если бы на один день заняла место президента РФ Путина.

Вице-президент Европейской комиссии, которая ответственна за вопросы ценностей и прозрачности, Вера Юрова заявляет, что на месте президента Российской Федерации Владимира Путина вернула бы оккупированный Крым Украине.

Об этом Юрова сказала в видеоинтервью, опубликованном на сайте партии "Альянс либералов и демократов за Европу".

В частности, ее спросили о политике, с которым бы она хотела поменяться местами на один день.

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"Я думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - ответила вице-президент Еврокомиссии.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.