В США тысячи людей вышли на акцию за право на ношение оружия, часть пришла с винтовками (фото)
В городе Ричмонд в американском штате Вирджиния прошел митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия.
По оценке полиции, на митинг пришли около 22 тыс. человек, часть из них принесли с собой оружие, в частности, пистолеты, винтовки и дробовики, сообщает Громадське со ссылкой на The New York Times.
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Акцию организовало движение в защиту права на оружие Virginia Citizens Defense League.
Митинг был вызван намерением демократов, которые сейчас занимают большинство мест в Генеральной ассамблее штата, ввести в штате новые ограничения на ношение огнестрельного оружия.
На акции действовали усиленные меры безопасности, но она прошла мирно.
Отмечается, что Конституция Соединенных Штатов гарантирует всем гражданам право владения оружием.