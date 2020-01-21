В США тысячи людей вышли на акцию за право на ношение оружия, часть пришла с винтовками (фото)

Причиной для митинга стало намерение демократов ввести в штате Вирджиния новые ограничения на ношение огнестрельного оружия.

В городе Ричмонд в американском штате Вирджиния прошел митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия.

По оценке полиции, на митинг пришли около 22 тыс. человек, часть из них принесли с собой оружие, в частности, пистолеты, винтовки и дробовики, сообщает Громадське со ссылкой на The New York Times.

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Акцию организовало движение в защиту права на оружие Virginia Citizens Defense League.

Митинг был вызван намерением демократов, которые сейчас занимают большинство мест в Генеральной ассамблее штата, ввести в штате новые ограничения на ношение огнестрельного оружия.

На акции действовали усиленные меры безопасности, но она прошла мирно.

Отмечается, что Конституция Соединенных Штатов гарантирует всем гражданам право владения оружием.