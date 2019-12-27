Украина начала испытания "Тайфун-1"

Кроме испытаний «Тайфун-1» проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда «Тайфун-1М», а также модернизированных версий реактивных систем залпового огня «Тайфун-2» и «Тайфун-4».

Украина в этом году начала испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня «Тайфун-1» разработки и производства КБ «Південне».

Об этом сообщает пресс-служба КБ.

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Первый этап испытаний заключался в испытательных пусках ракеты на минимальное расстояние для проверки работы нового реактивного двигателя снаряда. Следующий этап предусматривает запуск снаряда «Тайфун-1» на максимальное расстояние, которое составляет 40 километров, что вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 «Град».

Кроме испытания «Тайфун-1», проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда «Тайфун-1М», а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня «Тайфун-2» и «Тайфун-4».

«Тайфун-2» - это снаряд для реактивной системы залпового огня калибром 220 миллиметров с максимальной дальностью в 65 километров.

«Тайфун-4» является принципиально новой разработкой, калибр снаряда составляет 400 миллиметров, а максимальная дальность – до 280 километров.

Как сообщал УНИАН, на полигоне в Днепропетровской области прошли испытания первой украинской системы вооружения стандарта НАТО - самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм.