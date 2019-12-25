В Украине испытали САУ отечественного производства, которая соответствует стандартам НАТО (видео)

Во время испытаний был произведен гидровыстрел, который позволяет проверить все системы оружия.

На полигоне в Днепропетровской области прошли испытания первой украинской системы вооружения стандарта НАТО - самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм. Об этом информирует "Украинская бронетехника". Читайте также"Укроборонпром" передал Минобороны 12 бронетранспортеров Сообщается, что САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника". Во время испытаний был произведен гидровыстрел, который позволяет проверить все системы оружия. "Далее по программе испытаний - стрельба инертными снарядами, затем - боевыми", - сказано в сообщении.

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