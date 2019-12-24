В Украину прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности МВД (фото)

Всего в Украину прибыли пять вертолетов: три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два - для Нацгвардии.

В Украину прибыл пятый вертолет Super Puma Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, сегодня, 24 декабря, вертолет приземлился в столичном аэропорту «Жуляны».

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Пилотирование выполняли украинские пилоты из Национальной гвардии совместно с французским специалистом. Во время перелета гвардейцы получили практический опыт полетов по международным воздушным авиалиниям.

«Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД. После проведения необходимых процедур вертолет передадут Национальной гвардии Украины», - отмечается в сообщении.

По данным МВД, именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, на протяжении 2020 года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыли пять вертолетов. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два - для Национальной гвардии.