В Украину прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности МВД (фото)
В Украину прибыл пятый вертолет Super Puma Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел.
Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, сегодня, 24 декабря, вертолет приземлился в столичном аэропорту «Жуляны».
Читайте такжеАвиапарк пограничников пополнится современными патрульными вертолетами
Пилотирование выполняли украинские пилоты из Национальной гвардии совместно с французским специалистом. Во время перелета гвардейцы получили практический опыт полетов по международным воздушным авиалиниям.
«Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД. После проведения необходимых процедур вертолет передадут Национальной гвардии Украины», - отмечается в сообщении.
По данным МВД, именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы Украины.
Кроме того, на протяжении 2020 года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.
Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыли пять вертолетов. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два - для Национальной гвардии.