Парк Воздушных сил ВСУ пополнит второй за год обновленный Ил-76МД

Самолет оборудован современными устройствами для осуществления полетов международными трассами и новой цифровой системой БУР.

Вооруженные силы Украины вскоре получат обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД.

Об этом сообщает информагентство Минобороны "АрміяInform".

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Передача Воздушных сил уже второго в этом году технически обновленного самолета Ил-76МД продолжается на Государственном предприятии "Николаевский авиационный ремонтный завод "НАРП".

Отмечается, что на самолете установлено дополнительное оборудование для полетов по международным трассам и новая цифровая система БУР (бортовое устройство регистрации параметров полета), что позволяет повысить качество анализа полетной информации.

По словам начальника отдела эксплуатации Воздушных сил ВСУ полковника Бориса Бондарчука, наличие этого оборудования на борту является чрезвычайно важным фактором для приобретения военными частями необходимых боевых возможностей, которые в настоящее время формируются на основе принципов и подходов НАТО.

Также в командовании Воздушных сил отметили, что с каждым годом самолеты военно-транспортной авиации все чаще привлекают к мероприятиям международного сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины закупают вторую партию отечественных стволов к спаренной 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2, которые недавно были допущены к эксплуатации.