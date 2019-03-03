Бронеавтомобиль "Барс-8" прошел госиспытания: обнародовано видео

Машина имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins и систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Современный украинский бронеавтомобиль "Барс-8" с противоминной и баллистической защитой, а также системой обеспечения жизнедеятельности экипажа, успешно прошел государственные испытания.

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Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

«Успешно завершились государственные испытания бронеавтомобиля «Барс-8»!», - говорится в сообщении.

«Барс-8» - это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов, которая имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, а также систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Отмечается, что «Барс-8» будут использовать при ведении боевых действий, в частности, для транспортировки личного состава, перевозки грузов, при выполнении тактических задач и охране блокпостов, а также как медицинский эвакуационный транспорт.

Как сообщал УНИАН, программа государственных испытаний автомобиля "Барс-8" длилась более двух лет. Техника успешно прошла все этапы – ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.