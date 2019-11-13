Армии передали тысячи управляемых ракет (фото)

Для "Корсара" киевские конструкторы разработали РК-3К и РК-3ОФ, для "Стугна-П" – РК-2.

Вооруженным силам Украины передали управляемые ракеты для ракетных комплексов «Корсар» и «Стугна».

Об этом сообщает АрміяInform.

«Корсар», в частности, является легким переносным ракетным комплексом. Габариты позволяют вести огонь «с плеча» и без дополнительных устройств. Наведение выполняется с помощью лазерного луча и на низкоэнергетическом уровне излучения.

Читайте такжеУкраинские миротворцы нанесли авиаудар по боевикам в Конго

Для «Корсара» киевские конструкторы разработали РК-3К (с тандемной кумулятивной частью) и РК-3ОФ (с осколочно-фугасной боевой частью и ударным ядром).

В то же время ракету РК-2, которую тоже уже доставили для войска, применяют для другого комплекса – «Стугна-П». Этот ПТРК по максимальной дальности выстрела около 5 км позволяет уничтожать бронированные цели, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой. А также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов.

В ПТРК реализовано наведение по специальному алгоритму, когда сама цель не облучается лазером до последней секунды полета ракеты. Это позволяет избежать активации систем защиты, установленных на современных образцах бронетехники. Причем бронепробиваемость РК-2 составляет минимум 800 мм за динамической защитой.

Как сообщал УНИАН, в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Вільха", закупленные 152-мм снаряды, ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба".