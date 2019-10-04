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Госдеп дал добро: в США официально запустили процедуру продажи Украине смертоносных Javelin

02:37, 04 октября 2019
Оружие
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Украина закупит новую партию Javelin / фото defense.gov, Army 2nd Lt. Jamie Douglas

Агентство Министерства обороны США по вопросам сотрудничества в области безопасности официально сообщило о направлении в Конгресс США запроса относительно продажи Украине партии ракетных комплексов «Джавелин» на сумму 39,2 миллиона долларов.

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Как сообщает посольство Украины в США, накануне этот проект был поддержан Государственным департаментом США.

«Таким образом, впервые на официальном уровне публично подтверждена готовность Вашингтона реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружения в рамках программы “Международные военные продажи” (Foreign Military Sales, FMS)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первая закупка систем «Джавелин» является ярким свидетельством углубления взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества Украины и США.

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Теги: #ПТРК Джавелин