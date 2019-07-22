National Interest: Армия Украины становится силой, с которой придется считаться

Однако, США нужно изменить свой подход к передаче летального вооружения Киеву, чтобы помочь его армии укрепиться.

С 2014 года Украине приходится вести кровопролитную войну с российскими силами в Донецке и Луганске. И эта война унесла жизни более 13 тысяч человек, а еще двум миллионам украинцев пришлось покинуть свой дом. Вооруженным силам Украины пришлось вступить в конфликт в разбитом состоянии. Как сказал генерал Виктор Муженко, это была «армия в руинах».

Киев предстал перед двумя ключевыми проблемами. Во-первых, Украина продала или сняла с обслуживания значительную часть своего большого, но старого советского вооружения в 1990-х и начале 2000-х годов. Во-вторых, украинская армия была плохо подготовленной, погрязшей в коррупции и деморализованной.

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Как пишет National Interest, с помощью военных советников из США и стран НАТО Украина добилась значительных успехов в решении второй проблемы за последние несколько лет. Хотя еще многое предстоит сделать, украинская армия постепенно приобретает форму централизованной профессиональной боевой силы. Но это же нельзя сказать о трудном пути украинской модернизации вооружения. Конгресс принял два летальных пакета для Украины. А президент Владимир Зеленский собирается подать запрос на дополнительную военную помощь во время встречи с президентом Дональдом Трампом, которая должна состояться в ближайшее время.

Что нужно Украине, что она просит и что уже получила? Яркие ценники и заголовки СМИ с похвалой разбиваются о жесткую реальность. Помощь США Украине была стратегически или даже тактически несущественной. В основном она состояла из небольших вооружений, средств электронной борьбы, из разного оборудования для личного состава, такого как приборы ночного видения и тому подобное. Все это важные инструменты, но они не гарантируют украинский успех в восстановлении контроля над оккупированными территориями на Донбассе или отражении гипотетического полномасштабного вторжения России.

Эксперты соглашаются, что центральное значение в предыдущих поставках на 250 миллионов долларов имели противотанковые ракеты Javelin. Однако, даже они сыграли «в основном символическую роль», ввиду смертей от тяжелого вооружения российских сил в Донецке и Луганске. Нынешний план Конгресса предоставить Украине портативные пусковые установки для ракет «земля-воздух» тоже символичен. Российские силы не могут организовать операции в воздушном пространстве над Донбассом, не причинив при этом международный кризис, который увеличит шансы прямого вмешательства Запада.

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Военные отношения между Киевом и Вашингтоном оказались в ситуации, которая напоминает «Ловушку-22». Если цель американской летальной помощи в том, чтобы изменить баланс сил на Донбассе или помочь Украине подготовиться к отражению российского военного наступления, тогда нужны более радикальные действия. Однако, кое-кто считает, что такие действия только поощрят Россию к эскалации, что идет в разрез с украинскими интересами в сфере безопасности. Поэтому Киев вряд ли получит стратегическое вооружение типа ракет Patriot, которые он хотел купить в прошлом году.

Однако, существуют прагматичные военные реформы, которые Вооруженные силы Украины могут провести в краткосрочной перспективе, чтобы иметь лучшие позиции на войне. Основные боевые танки вроде Т-84 и Т-80 вряд ли будут слишком громоздкими, учитывая городскую природу конфликта. Однако, есть четкая операционная целесообразность заменить около 800 украинских БМП-2 более компактными боевыми бронемашинами пехоты. Украина уже делает шаги в этом направлении, работая над модернизированной БМП-1УМД с электронными системами управления, немецкими двигателями и обновленным вооружением. Тем временем, более надежная сеть контрбатарейных радаров и современных транспортных средств может стать сдерживающим фактором против российских артиллерийских атак.

Дальнейшие пакеты летальной помощи могут стать ответом на более реалистичные военные нужды Украины, если они будут отвечать на практические проблемы.