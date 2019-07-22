Турция обещает ответить США в случае санкций за приобретение российских С-400

По словам главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, тема ответа на американские санкции обсуждается.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова дать ответ в случае введения санкций со стороны Соединенных Штатов Америки из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на TGRT.

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По словам Чавушоглу, вопрос соответствующих мер обсуждается лидерами стран. Также тема ответа на американские санкции обсуждается и через дипломатические каналы.

"Если США введут санкции, мы дадим ответ. Мы не хотим его реализовывать. Но если США проявят враждебное отношение к нам, мы сделаем ответный шаг", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Как сообщал УНИАН, поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение с Россией о поставках ЗРК является важнейшим соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодоприобретателем от этой сделки.

В то же время команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, которые планируют ввести, чтобы наказать Турцию из-за приобретения российской системы противоракетной обороны С-400.