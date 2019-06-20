ГАЗ-66 едет на ДМБ: легендарному военному "шишарику" нашли замену (фото)

Основой для армейского грузовика послужила полноприводная версия Hyundai HD.

Украинский завод предложил реальную замену устаревшему армейскому ГАЗ-66, известном в простонародье как «шишарик».

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Черкасский завод ДП АСЗ №2 «Богдан Моторс» в качестве альтернативы предложил собственную модель Богдан-3355.

Основой для армейского грузовика послужила полноприводная версия Hyundai HD. От этого же грузовика заимствована и кабина, зато шасси было усилено. Богдан-3355 заметно отличается от первичных полноприводных моделей Hyundai, которые предприятие предлагало в 2015-2017 годах.

Богдан-3355 имеет снаряженную массу 3 т, при этом может перевозить до 2 т груза. Длина автомобиля 6050 мм, высота – 2700 мм. Он укомплектован дизельным двигателем D4DC объемом 3,9 л и мощностью 120 к.с. Расход топлива – 19 л/100 км, а запас хода – 500 км. В трансмиссии использована раздаточная коробка с понижающим рядом. Шины использованы – 305/80R18, диски 11.00-18. По своим характеристикам, Богдан-3355 очень близок к показателям ГАЗ-66.

Как сообщал УНИАН, первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М, который был изготовлен ГП «ЦКБ «Протон», который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», успешно прошел испытания на одном из полигонов на Харьковщине.