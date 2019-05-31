В Пентагоне заявили, что Россия может собирать разведданные о F-35 через С-400

Там считают, что нельзя представить, чтобы Россия не воспользовалась возможностью не собирать разведывательную информацию.

Поставка Турции зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 позволит России собирать информацию о новейшем американском истребителе F-35.

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Такое мнение высказала помощница главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер, передает kommersant. По ее мнению, поставки С-400 также могут нарушить взаимоотношения Турции и НАТО.

«С-400 - это российская система, разработанная для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35. И, безусловно, нельзя представить, чтобы Россия не воспользовалась возможностью не собирать разведывательную информацию», - заявила представительница Пентагона на Атлантическом совете в Вашингтоне.

В июле 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35.