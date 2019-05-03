В Турции показали лазерное оружие, способное расплавить стальной корпус корабля (видео)

Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров.

Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.

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Об этом сообщает Anadolu. Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров.