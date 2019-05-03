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В Турции показали лазерное оружие, способное расплавить стальной корпус корабля (видео)

13:20, 03 мая 2019
Оружие
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Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.

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Об этом сообщает Anadolu. Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров.

Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае создали лазерное оружие, которое может применяться во время штурмовых операций пехотных подразделений.

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Теги: #корабль#лазерное оружие