В Турции показали лазерное оружие, способное расплавить стальной корпус корабля (видео)
13:20, 03 мая 2019Оружие
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Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров.
Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.
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Об этом сообщает Anadolu. Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров.
Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.
Как сообщал УНИАН, ранее в Китае создали лазерное оружие, которое может применяться во время штурмовых операций пехотных подразделений.
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