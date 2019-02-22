Китай разрабатывает оружие против террористов

Отмечается, что оно работает по тому же принципу, что и микроволновая печь.

Китай разрабатывает систему нелетального вооружения, которое с помощью микроволн будет вызывать у человека сильную боль.

Применять это оружие собираются против террористов, пишет theВabel со ссылкой на Global Times.

Разрабатывает это оружие Пекинский институт радиоизмерений. В его основе — технология микроволнового радара, которая в свое время стала толчком к созданию бытовых микроволновых печей.

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Согласно заявлению китайских ученых, их «микроволновая система активного сдерживания» обезвреживает цель, парализуя подкожные нервы и вызывая у противника болезненные ощущения. Утверждается, что установка не наносит постоянных травм и не вызывает в будущем проблем со здоровьем у тех, кто испытал на себе ее влияние.

Отметим, интенсивное поражения микроволновым излучением медики долгое время называли «радарной травмой», пока не удалось выяснить, что она представляет собой множественные внутренние ожоги тканей, наиболее насыщенных жидкостями.

Сообщается, что система имеет два режима работы: режим точечного запуска, предназначенный для атаки определенных частей тела одного человека, а также режим излучения в секторе — для работы на участках территории, в том числе для сдерживания террористических групп, пояснили китайские ученые.

Потенциальные пользователи этой установки, по данным китайского издания, — полиция и береговая охрана страны. Сообщается также, что эта установка достаточно легкая и компактная, чтобы ее можно было спрятать в микроавтобусе.

В конце января Канада подтвердила 14-й случай необычных медицинских симптомов у работника посольства в Гаване (Куба): звон в ушах, потеря памяти и головокружение. Возможно, речь идет о применении неизвестного акустического оружия.

Отметим, российские военные используют на Донбассе лазерное оружие. Как сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, российская сторона взяла на вооружение лазерные приборы, которые способны поражать зрение человека.

Россия и Китай объединили свои силы, чтобы провести эксперименты по нагреву воздушных масс над Европой и попробовать изменить один из слоев атмосферы для возможного военного применения.