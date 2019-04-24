Украина планирует наладить производство боевых вертолетов

Сейчас предприятиями "Укроборонпрома" созданы две гиростабилизирующие платформы для вертолетов типа "Ми".

Госконцерн "Укроборонпром" в кооперации с ОАО "Мотор Сич" и частными оборонными предприятиями планирует наладить производство украинских боевых вертолетов.

Об этом гендиректор "Укроборонпром" Павел Букин заявил во время визита на запорожское предприятие "Мотор Сич", передает пресс-служба концерна.

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"Запорожским предприятием на сегодня разработана программа создания украинских боевых вертолетов. Убежден, что в тесной кооперации с предприятиями авиационного кластера Концерна. А также с другими частными оборонными предприятиями, можно достичь качественного результата и создать надежную боевую машину", - отметил Букин.

В настоящее время предприятиями Концерна созданы две гиростабилизирующих платформы для вертолетов типа "Ми".

ГП НПК "Фотоприбор" был разработан подвесной модуль ПМ-ЛКТ, который обеспечивает поиск, обнаружение, распознавание наземных целей типа танк, бронемашина и другие, а также наведение на них высокоточных ракет. В 2018 году этот модуль уже прошел полевые испытания.

В то же время ГП "Изюмский приборостроительный завод", в сотрудничестве с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины, разработал оптико-прицельную станцию нового поколения ОПСН-І. Сейчас станция проходит первые этапы испытаний, которые должны подтвердить ее высокие технические характеристики и способность работать в экстремальных условиях.

«Применение этих платформ позволяет осуществлять прицельное наведение управляемых ракет ракетного комплекса "Барьер-В", разработки ГККБ "Луч", по лазерным каналам с вертолетов, а в перспективе – и со штурмовиков», - говорится в сообщении.