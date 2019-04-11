National Interest: СССР хотел уничтожить НАТО с помощью ядерной пушки-монстра

Но большая пушка, которая стреляла ядерными снарядами, ломалась после каждого выстрела.

В 1950-х годах доктрины НАТО и стран Варшавского договора сосредоточились на использовании тактических ядерных боеголовок. Вооружение с настоящим стратегическим значением и доктрина взаимного уничтожения были на то время еще на стадии зарождения. Поэтому ядерное оружие рассматривалось как тактический, так и стратегический инструмент.

В результате и США, и СССР разработали многочисленные полевые образцы такого вооружения: от небольшого снаряда «Дэйви Крокетт» до мощной пушки M65. СССР пытался отплатить той же монетой и начал разрабатывать собственные ядерные гаубицы, пишет National Interest.

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Крупнейшей из них была массивная самоходная артиллерийская установка 2А3 «Конденсатор», калибром 406 миллиметров. Но, в конце концов, это мощное оружие оказалось очередным советским провалом. Оно было механически сложным и устаревшим еще до того, как его построили и одобрили. Зачем СССР создал такого массивного «белого слона»? Почему калибр 2А3 был настолько больше, чем у американского аналога и какой урок несет история пушки?

История 2А3 «Конденсатор» началась в 1954 году. США показали свою ядерную пушку М65 лишь за год до того. И СССР нужно было догонять. Ответ был предложен в двух формах: как гаубица (2А3/Объект 271) с калибром 406 мм и 420-миллиметровая пушка (2Б1/Объект 273). Инициатива по развитию этих двух образцов оружия была одобрена Советом министров в апреле 1955 года. Первые баллистические испытания были завершены в том же году. В декабре 1956 года появился первый прототип, который сочетал в себе саму пушку и шасси. Он принял участие в параде на Красной площади в 1957 году.

Шасси для 2А3 было взято из советского тяжелого танка Т-10, на который установили дополнительные гидравлические поглотители отдачи. Ведь выстрел 406-миллиметровым снарядом был чрезвычайно мощным. Однако, несмотря на все эти меры, пушка 2А3 отъезжала на несколько метров назад после каждого выстрела. При этом, в системе обязательно что-то ломалось. Поэтому после выстрела нужно было сразу же проводить ремонт.

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Прицеливание пушки осуществлялось в основном за счет поворота шасси. Впрочем, небольшая точность все же настраивалась с помощью электрического механизма с ограниченными возможностями. Причина, почему калибр советской установки был такой большой, очень проста: инженеры СССР на то время не были уверены в своей способности создать компактные ядерные заряды. Поэтому крупный калибр облегчал их конструкторскую работу.

Наконец, окончательная версия снаряда весила 570 килограммов. Дальность стрельбы составляла около 25 километров. Таким образом, советская установка уступала американской ядерной пушке М65 лишь на несколько километров. Но это значительно меньший радиус стрельбы, чем в современной обычной артиллерии. Вся система 2А3 «Конденсатор» весила 65 тонн.

Из-за такого невероятного веса гаубица была чрезвычайно медленной и имела значительные проблемы с мобильностью. Она не могла ехать по большинству мостов. А ее массивный размер не позволял двигаться через города или даже под низкими линиями электропередачи.

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Дальность стрельбы тоже не дотягивала до возможностей ядерных ракет или современных тактических ракет. В результате производство 2А3 было остановлено после построения всего четырех установок. Москва отдала предпочтение более новым ядерным ракетным установкам 9К52 «Луна-М». Эта система была гораздо мобильнее и компактнее по сравнению с массивными 2А3 «Конденсатор». Вдобавок, она могла похвастаться втрое большим радиусом стрельбы.

Советская разработка 2А3 была ответом на американскую ядерную артиллерию. К сожалению, ее конструкция сделала всю концепцию устаревшей с самого начала. Какой урок можно извлечь из истории советской гаубицы? Наверное, он в том, что перед тем, как делать «большие» пушки и ракеты, стоит посмотреть на передовые технологии, способные изменить расстановку сил на поле битвы.