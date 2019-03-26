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США провели успешные испытания противоракет (видео)

14:21, 26 марта 2019
Оружие
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Были выпущены две ракеты наземного базирования / фото twitter.com/MissileDefAdv

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В ходе учений была успешно сбита межконтинентальная ракета. Были выпущены две ракеты наземного базирования — основная и запасная. Об этом сообщается в твиттере агентства.

Как говорится в сообщении, межконтинентальную ракету-цель запустили с испытательного полигона на Маршалловых островах, расположенного более чем за 6,4 тыс. километров от ракет-перехватчиков наземного базирования, запущенных с базы ВВС в Калифорнии.

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Теги: #США#испытания ракет