США провели успешные испытания противоракет (видео)

В ходе учений была успешно сбита межконтинентальная ракета.

Агентство по противоракетной обороне США сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.

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В ходе учений была успешно сбита межконтинентальная ракета. Были выпущены две ракеты наземного базирования — основная и запасная. Об этом сообщается в твиттере агентства.

Как говорится в сообщении, межконтинентальную ракету-цель запустили с испытательного полигона на Маршалловых островах, расположенного более чем за 6,4 тыс. километров от ракет-перехватчиков наземного базирования, запущенных с базы ВВС в Калифорнии.