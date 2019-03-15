На заводе во Львове расширили возможности по ремонту вооружения самолетов типа МиГ-29

На предприятии продолжаются опытно-конструкторские работы по модернизации истребителей МиГ-29 до варианта МиГ-29МУ2.

Государственное предприятие «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод» расширил номенклатуру ремонта плат блоков авиационного, радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения самолетов типа МиГ-29.

Читайте такжеПри изготовлении минометов "Молот" установлены дефекты и миллионные убытки

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром», в состав которого входит завод.

«Для качественной диагностики и сокращения времени для ремонта плат предприятием закуплен современный автоматизированный диагностический комплекс серии «Диана - 4.6», который предназначен для диагностики сложных цифровых и цифро-аналоговых сменных элементов электронной аппаратуры», - сказано в сообщении.

Также в течение 2018 года за собственные оборотные средства без остановки технологического процесса гальванического покрытия деталей авиационной техники осуществлен ремонт и реконструкция помещения линии подготовки и многослойного покрытия гальванической участка цеха № 7 (механического).

«Установлено оборудование и гальванические ванны украинского производителя из современных термопластичных материалов. Участок модернизирован выпрямителями постоянного тока типа ВАКР-М. Кроме того, на предприятии продолжаются опытно-конструкторские работы по модернизации истребителей МиГ-29 до варианта МиГ-29МУ2. В результате дальнейшей модернизации будет усовершенствована возможность самолета по нанесению высокоточных ударов по наземным целям», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Львовский государственный авиационно-ремонтный завод в тесной кооперации с другими предприятиями госконцерна «Укроборонпром» завершил работы по модернизации истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1.

Справка УНИАН. Львовский государственный авиационно-ремонтный завод - предприятие военно-промышленного комплекса Украины, было создано в 1939 году на базе бывших ангаров одной из ремонтных баз военно-воздушных сил. В 1953 году авиабаза получила статус авиационно-ремонтного завода и стала специализироваться на ремонте самолетов МиГ, а в 1992 году завод получил нынешнее название и статус государственного предприятия. В декабре 2010 года завод вошел в состав государственного концерна «Укроборонпром».

Самолет МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2450 км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа «воздух-воздух» для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.