Десантники испытали бронированный внедорожник "Козак-2" (фото)

Военнослужащие вели по машине огонь из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний. Результат - положительный.

На общевойсковом полигоне под Житомиром прошли испытания бронированного автомобиля «Козак-2», который вскоре может поступить на вооружение в подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Начались испытания на танкодромній полосе препятствий, где на бездорожье проверялась надежность и эксплуатация бронеавтомобиля в сложных условиях местности.

После этого на танковом огневом городке воинами-десантниками была практически проверена броня и защитное стекло бронеавтомобиля «Козак-2». В частности, военнослужащие вели по машине огонь из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний. Результат - положительный.

Командующий ДШВ ВС Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что данный образец боевой техники зарекомендовал себя как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью.

В это же время, на полигоне проводятся государственные испытания новейшей отечественной боевой бронированной машины «Козак-2М1». Данный образец современной техники проверили на полигонном бездорожье на удобство ведения из него огня военнослужащими (пулеметчиком и десантом). Отмечается, что после окончания государственных испытаний, «Козак-2М1» также возможно в дальнейшем поступит в подразделения ДШВ ВСУ.

Как сообщал УНИАН, Украина в этом году начнет серийное производство беспилотного авиационно-разведывательного ударного комплекса «Сокол» и комплекса крылатых ракет «Нептун».