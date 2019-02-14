На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами (фоторепортаж)

Также военнослужащие из штатного вооружения выполняли огневые задачи.

На Днепропетровщине военнослужащие 24 отдельного штурмового батальона во время занятий по боевой подготовке продолжают совершенствовать боевое мастерство.

К учениям с боевой стрельбой привлекался личный состав штурмовых, танковых рот и разведывательных подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны.

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В ходе учений на тактическом поле Новомосковского полигона воины отработали подготовку и ведение оборонительного боя, а также наступательные действия.

Танковые экипажи выполняли боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из вооружения танков, а экипажи БМП — вели огонь из вооружения боевых машин пехоты в условиях оборонительного и наступательного боя. Также военнослужащие из штатного вооружения выполняли огневые задачи.

Ранее сообщалось, что ВСУ проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов вблизи Крыма.