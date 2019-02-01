В еще одном штате США собираются ввести безразрешительное ношение оружия

Еще одним таким штатом вскоре может стать Южная Дакота.

Право граждан на самооборону прописано в Конституции США, и фраза из Второй поправки «...не должно нарушаться» не предусматривает получения никаких разрешений.

Однако сегодняшняя реальность многих штатов требует от законопослушных граждан получать разрешение на то, чтобы получить возможность носить необходимые средства для самообороны. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации владельцев оружия.

Несмотря на это, уже многие штаты приняли так называемое «constitutional carry», то есть для ношения оружия не нужно получать никаких разрешений, поскольку это прописано в Конституции.

Еще одним таким штатом вскоре может стать Южная Дакота, потому что юридический комитет сената проголосовал за направление его в конгресс штата.

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«Я поддерживаю принципы «constitutional carry», и я неоднократно об этом говорила, поэтому нам нужно рассмотреть текст этих законопроектов, и определить, кто может их поддержать. Мы также должны проконсультироваться с правоохранительными органами, потому что их роль в защите граждан и их прав чрезвычайно важна», - заявила губернатор.

В 2017 году подобный законопроект был ветирован предыдущим губернатором, однако одним из предвыборных лозунгов новоизбранного главы штата Кристи Ноем была поддержка «constitutional carry», поэтому ожидается, что до конца 2019 г. этот закон таки будет принят.

Напомним, право «constitutional carry» сейчас действует в штатах: Аляска, Аризона, Арканзас, Айдахо (только для жильцов), Канзас, Мэн, Миссисипи, Миссури, Нью-Гемпшир, Северная Дакота (только для жильцов, только скрыто), Вирджиния и Вайоминг.