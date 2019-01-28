Эксперт назвал стоимость полного перевооружения украинской армии

Полное перевооружение ВСУ будет стоить Украине $23 миллиарда, нынешнего финансирования хватает лишь на небольшие точечные проекты или ремонт советской техники.

Украина должна в следующее десятилетие направить до 23 миллиардов долларов на полное перевооружение армии, чтобы она смогла выполнить все задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны.

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Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора Института мировой политики по науке Николай Белесков.

"Для полного перевооружения Вооруженных Сил Украины для того, чтобы они могли выполнить все задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны, Украина должна в следующее десятилетие потратить 20-23 миллиарда долларов", - сказал он.

По словам Белескова, нынешнее финансирование из государственного бюджета может гарантировать лишь реализацию небольших точечных проектов или ремонт техники, доставшейся в наследство от СССР, потому нужно увеличить расходы на перевооружение на сумму, составляющую 1,5-1,7% валового внутреннего продукта.

"То есть, 1,5% ВВП – это 2 миллиарда долларов, а 1,7% ВВП – 2,26 миллиарда долларов. Как раз за десять лет это будет 20-23 миллиарда долларов", - сказал он.

По словам эксперта, как минимум половина из необходимой на техническое переоснащение армии суммы пойдет на обновление парка боевой авиации. Если взять пример Словакии, которая закупает американские истребители F-16, то покупка ста единиц такой техники вместе с обслуживанием и необходимыми боеприпасами обойдется в 13 миллиардов долларов.

Кроме того, ещё около 3 миллиардов долларов необходимо на новую систему противовоздушной обороны, а обновление флота будет стоить минимум 2,5 миллиарда долларов.

Также не нужно забывать о переоснащении Сухопутных войск – даже модернизация парка бронетехники обойдется в существенную сумму, подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, расходы, предусмотренные на выполнение государственного оборонного заказа в части закупки вооружения и военной техники, в 2019 году могут вырасти до 25 миллиардов гривень, хотя пока планируется, что данная сумма составит около 21 миллиард гривень, как в 2018 году.