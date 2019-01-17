Рада приняла закон о закупке вооружения без посредников

Согласно принятому закону, госзаказчики по государственному оборонному заказу относятся к субъектам внешнеэкономической деятельности.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту (№9122).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом в Хозяйственном кодексе Украины устанавливается, что к внешнеэкономической деятельности также относится деятельность государственных заказчиков по государственному оборонному заказу в случаях, определенных законом.

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В законе "О государственном оборонном заказе" устанавливается, что основные показатели оборонного заказа должны быть не просто утверждены Кабинетом министров, - его решение также должно быть согласовано с Комитетом Верховной Рады, к предмету ведения которого относятся вопросы национальной безопасности и обороны.

Также устанавливается, что государственный заказчик в случае получения в установленном законодательством порядке полномочий на право осуществления импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, может заключать договоры (контракты) по оборонному заказу на поставку (закупку) продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту или уполномочивать на заключение таких договоров исключительно для обеспечения нужд государственного заказчика субъекта хозяйствования, который относится к сфере его управления.

В случае необходимости правительство осуществляет корректировку основных показателей оборонного заказа по согласованию с Комитетом ВР по нацбезопасности и обороне в пределах расходов, утвержденных Государственным бюджетом Украины.

В случае, если закупка продукции, работ и услуг по оборонному заказу составляет государственную тайну, они могут также закупаться у иностранных субъектов хозяйствования. Отбор таких исполнителей осуществляется госзаказчиком без применения конкурентных процедур на основании обоснованных и документально подтвержденных результатов маркетинговых исследований рынка продукции, работ, услуг оборонного назначения.

Закупка продукции, работ, услуг оборонного назначения по импорту для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других воинских формирований может осуществляться у иностранных юридических лиц путем заключения госзаказчиком государственного контракта с иностранным юридическим лицом - производителем или поставщиком продукции, работ и услуг оборонного назначения, при условии предоставления такому заказчику полномочий на право осуществления импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие гостайну.

Также такая закупка может осуществляться путем заключения госзаказчиком государственного контракта с отечественным предприятием, которому в установленном законодательством порядке предоставлены полномочия на право осуществления экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

В случае осуществления закупки продукции оборонного назначения у иностранного юридического лица - производителя или поставщика такой продукции, работ и услуг на сумму, превышающую 5 млн евро, обязательным условием такой закупки является получение Украиной в лице офсетного бенефициара соответствующих компенсаций.

Получение Украиной компенсаций осуществляется путем заключения и исполнения компенсационного (офсетного) договора, который является внешнеэкономическим договором (контрактом), заключаемым в письменной форме между офсетным бенефициаром и иностранным юридическим лицом.

При этом в условиях особого периода введения чрезвычайного положения, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях компенсационные договоры могут не укладываться.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.