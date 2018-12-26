Флот США основал новую многофункциональную эскадрилью

Военно-морские силы США основали первую эскадрилью, которая будет применять CMV-22B — флотский вариант Osprey.

Американский Военно-морской флот заявил, что в его составе официально появилась новая многофункциональная эскадрилья Fleet Logistics, или VRM-30, которая будет использовать конвертопланы CMV-22B. Их видят в качестве замены палубным тактическим транспортным самолетам C-2A.

Новый летательный аппарат позволит флоту США доставлять более тяжелые грузы на большое расстояние, а кроме того, ускорит процесс погрузки/разгрузки, передает Naked Science.

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Конвертоплан CMV-22B — версия знаменитого Bell V-22 Osprey, предназначенная для ВМС США. Напомним, сейчас Osprey эксплуатируют Корпус морской пехоты и ВВС США. Аппарат отличается высокой ценой (на уровне современного самолета-истребителя), а также повышенной аварийностью и сложностью в эксплуатации.

Среди преимуществ V-22 — высокая скорость и возможность взлетать и садиться вертикально, как вертолет.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот США рассматривает ряд способов укрепить свое присутствие в Арктике вблизи Аляски. В частности, речь идет об отправке в северный штат патрульных самолетов P-8A Poseidon, которые также используют для борьбы с субмаринами.