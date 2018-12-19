Завод "Форт" запустил линию по производству патронов (фото)

Линия полностью удовлетворит нужды МВД в пистолетных патронах и даже позволит передавать их другим органам или даже экспортировать.

На винницком заводе "Форт", который входит в сферу управления Министерства внутренних дел, запущена линия, на которой по замкнутому циклу изготавливаются пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

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Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков посетил предприятие и ознакомился с работой новой производственной линии.

"На государственном казенном предприятии "Форт", которое входит в сферу управления МВД, мы запустили линию полного цикла производства патронов для пистолетов калибров 9х18мм и 9х19мм. Это пистолеты для полицейских, нацгвардейцев, пограничников, то есть для всех подразделений системы МВД. С запуском этой линии будут полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов и дополнительно сможем передавать другим органам или даже экспортировать", - сказал Аваков.

Запуск новой производственной линии стал возможным после выделения при поддержке правительства и Минэкономики почти 69 миллионов гривень, за которые было приобретено оборудование различных мировых производителей (США, Чехия, Польша Турция).

На сегодняшний день эти производственные линии могут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов в двухсменном режиме общим количеством 14 миллионов штук в год.

Аваков также добавил, что со временем на предприятии "Форт" будет установлена и линия производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45 мм до 14,5 мм.

Справка. До этого единственным производителем боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который остался на оккупированной территории Луганской области.