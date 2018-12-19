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Завод "Форт" запустил линию по производству патронов (фото)

16:52, 19 декабря 2018
Оружие
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На заводе в замкнутом цикле изготавливают пули и гильзы к пистолетам МВД / фото Arsen Avakov

На винницком заводе "Форт", который входит в сферу управления Министерства внутренних дел, запущена линия, на которой по замкнутому циклу изготавливаются пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

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Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков посетил предприятие и ознакомился с работой новой производственной линии.

Со временем украина сможет даже начать экспорт патронов / фото Arsen Avakov

"На государственном казенном предприятии "Форт", которое входит в сферу управления МВД, мы запустили линию полного цикла производства патронов для пистолетов калибров 9х18мм и 9х19мм. Это пистолеты для полицейских, нацгвардейцев, пограничников, то есть для всех подразделений системы МВД. С запуском этой линии будут полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов и дополнительно сможем передавать другим органам или даже экспортировать", - сказал Аваков.

Запуск новой производственной линии стал возможным после выделения при поддержке правительства и Минэкономики почти 69 миллионов гривень, за которые было приобретено оборудование различных мировых производителей (США, Чехия, Польша Турция).

Линия позволяет производить до 14 миллионов патронов в год / фото Arsen Avakov

На сегодняшний день эти производственные линии могут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов в двухсменном режиме общим количеством 14 миллионов штук в год.

Аваков также добавил, что со временем на предприятии "Форт" будет установлена и линия производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45 мм до 14,5 мм.

Справка. До этого единственным производителем боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который остался на оккупированной территории Луганской области.

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Теги: #производство боеприпасов