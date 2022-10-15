Несмотря на это, по его мнению, проблема целиком не будет решена.

Вооруженные силы Украины сбивают до 70% иранских дронов-камикадзе. Со временем этот показатель может еще улучшиться.

Об этом заявил руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран в эфире "Эспрессо".

Несмотря на это, проблема полностью не будет решена.

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"Я считаю, что те вещи, которые сейчас делают ВСУ и тот вариант сбития, который они сейчас нашли является максимально эффективным. Мы пользуемся инструментами времен Второй мировой войны. Крупнокалиберные пулеметы и обнаружение их на подлете. Поэтому и повышается с каждым днем процент их уязвимости", - пояснил Таран.

По его словам, ВСУ не стоят на месте в этом вопросе, развиваются и движутся вперед.

"Полностью проблему мы не решим. Если уровень сбития сейчас 60-70%, то я думаю, что мы доведем это и до лучших показателей", - подытожил эксперт.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ

В середине августа стало известно, что Россия приобрела у Ирана тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально эта сторона продолжает отрицать предоставление беспилотников стране-оккупанту. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников. Министр обороны Алексей Резников заявил, что на вооружении у Российской Федерации остается еще около трехсот иранских дронов.

В СНБО добавили, что Силы обороны сбивают по меньшей мере 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса передадут Украине оборудование для борьбы с беспилотниками.

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